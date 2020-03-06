Врач разъяснил специальную экипировку приезжающих на вызовы бригад «скорой»

С россиянами необходимо провести просветительскую работу, чтобы их не пугала специальная экипировка выездного медперсонала, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко, комментируя случай избиения фельдшера в спецкостюме.

В Москве на вызов к больному ребенку приехала скорая, медперсонал которой предварительно надел специальные костюмы, так как ранее заявили, что у пациента пневмония. Такая экипировка не понравилась отцу заболевшего, за что он избил фельдшера. Врач не пострадала.

«Здесь мы видим эпидемиологическую настороженность. Если при вызове на подъем температуры фигурирует, что кто-то из заболевших приехал из Китая, северной Италии, Южной Кореи, Ирана и других стран, где зафиксированы случаи коронавируса, то, естественно, диспетчер обозначает его как угроза по данному заболеванию. После более подробного разговора со старшим врачом принимается решение, какая из бригад поедет. Так как здесь были показания – приняли решение отправить бригаду с противоэпидемическими показаниями», – говорит Багненко.

При вызове врача на дом пациенты и их родственники должны понимать, что экипировка служит для безопасности и никоим образам не вредит окружающим, поясняет врач. Он уверен, что несмотря на то, что болезнь идет на спад, меры предосторожности не помешают.

«Сейчас вообще нужно провести просветительную работу с обществом, чтобы люди понимали, что если будут допускать себе такие действия в отношении врачей, то система здравоохранения просто разрушится. Также, видимо, стоит разъяснить людям, для чего все-таки врачам экипировка», – подытожил Багненко.

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