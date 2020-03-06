Отец больного ребенка избил фельдшера в спецкостюме в Москве

В Москве фельдшер скорой получил множественные ушибы, перелом носа и сотрясение мозга, приехав на вызов к больному ребенку. Отца вывел из себя спецкостюм медика, сообщают СМИ.

В Москве фельдшер скорой помощи получил множественные ушибы, разбитый нос и сотрясение мозга, приехав по вызову к заболевшему ребёнку. По данным РЕН ТВ медики отправились на вызов к ребенку с пневмонией в специальных костюмах, что разъярило встретившего их отца.

Мужчина разбил нос 26-летнему федьдшеру, а также избил его. Врач не пострадала, детали происшествия выясняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная, однако для активизации работы по предотвращению распространения заболевания принято решение о введении режима повышенной готовности для городских служб.