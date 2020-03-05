Собянин ввел режим повышенной готовности в Москве в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная, однако для активизации работы по предотвращению распространения заболевания принято решение о введении режима повышенной готовности для городских служб.

«Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Благодаря совместным усилиям федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве», – сообщил он на своем сайте.

Собянин отметил, что многие страны сталкиваются со сложностями, и полностью закрыть границы невозможно.

«Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», – заявил мэр.

По его словам, в столице «невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания», а также организаций и учреждений, в которых работают миллионы людей.

«Поэтому в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции», – заявил он.

В указе говорится, в частности, о необходимости построить при Инфекционной клинической больнице № 1 инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций.

Напомним, после того, как у россиянина, недавно вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, которые с ним контактировали. Первые результаты анализов у них дали отрицательный результат.

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