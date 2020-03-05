В Москве из-за коронавируса срочно построят инфекционный корпус

В указе мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом говорится о необходимости построить при Инфекционной клинической больнице №1 инфекционный корпус с использованием быстровозводимых конструкций.

«В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций», – говорится в указе мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная, но для предотвращения распространения заболевания принято решение о введении режима повышенной готовности для городских служб.

Он также заявил, что «Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания».

После того, как у москвича, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, которые с ним контактировали, и о других мерах по предотвращению распространения заболевания.

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