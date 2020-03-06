Финалист «Лидеров России» назначен замгендиректора «РЭА» Минэнерго

Михаил Гузенко, финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – назначен заместителем генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

Ранее Михаил Гузенко работал руководителем Департамента региональной политики ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. В 2019 году он с отличием окончил обучение в магистратуре ИГСУ РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление» (Управление проектами и программами), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В январе 2020 года Гузенко окончил программу профессиональной переподготовки Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления Сколково. По итогам конкурса «Лидеры России – 2020» наставником Михаила Гузенко стал министр энергетики России Александр Новак.

В новой должности Гузенко продолжит заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети Агентства (61 филиал, зона ответственности – 85 субъектов Российской Федерации, более 1 тыс. сотрудников). Кроме того, он займется вопросами цифровой трансформации ТЭК России.

«Конкурс «Лидеры России» позволил мне взглянуть на себя и свою работу совершенно по-новому. Интересно было попасть в соревновательную, высоко конкурентную среду конкурса. Сначала появляется волнение, адреналин, ощущение приключения и это кажется обескураживающим. Нужно быстро перестроиться и начать действовать, времени на раскачку нет. Это большой стресс для всех. В таких условиях крайне непросто «продать» свою идею и выработать совместную стратегию действий, но сделать это необходимо. Только сфокусировавшись, применив свои знания, навыки и умения, можно привести команду к запланированному результату», – отметил Гузенко.

«Главное, к чему я стремился – добиться в совместной работе, синергетического эффекта, а для этого нужно уметь слушать и слышать, модерировать, лаконично доносить свои мысли и быть убедительным. На конкурсе знакомишься с профессионалами из разных отраслей, с которыми можно создавать взаимодополняющие команды, перестраивать свою работу, наполнять ее новыми смыслами, масштабными идеями и актуальными инструментами. Все это необходимо для достижения высоких результатов в условиях новых вызовов», – добавил он.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».

Так, пятеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров: Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения, Павел Сорокин – заместителем министра энергетики, Илья Торосов – заместителем министра экономического развития России, Дмитрий Волков – замглавы Минстроя, Евгений Грабчак – заместитель министра энергетики.

Двое участников первого сезона конкурса 2017-2018 годов стали главами регионов: Василий Орлов – губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов – губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

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