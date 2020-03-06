Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.

«Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев – смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни. Ваша профессиональная биография, личный вклад в становление и развитие национальной космической программы – поистине уникальны и достойны самого глубокого признания. И конечно, отмечу Вашу многолетнюю ответственную общественную, законотворческую деятельность», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы президента России.

Путин также пожелал Терешковой благополучия и здоровья.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Советский космонавт, Герой Советского Союза (1963). Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле «Восток-6» в 1963 году). Лауреат Государственной премии Россииза выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год.

Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П.А. Столыпина II степени (2019).