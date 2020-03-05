Предприятиям ОПК пообещали списать 375 млрд рублей долгов

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса спишут порядка 375 млрд рублей долгов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Я вам назову здесь несколько цифр: 750 млрд рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные – будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», – заявил вице-премьер, передает РИА «Новости».

В январе СМИ сообщали, что правительство начало финансовое оздоровление ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В октябре 2019 года президент Владимир Путин проводил совещание по финансовому оздоровлению ОПК и поставил перед предприятиями этой отрасли новые задачи.