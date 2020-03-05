Украина удивилась обстоятельствам пуска ракет по Boeing в Иране

Украинскую сторону смущает, что при авиакатастрофе самолета Boeing 737-800 в Иране вторая ракета якобы была выпущена позже, «чем должна была», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на третьей секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования», – передает его слова «РБК-Украина».

По его словам, на Украину в ближайшее время прибудет иранская делегация, которая должна согласовать технические моменты расследования.

Данилов сообщал также, что у СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. В том числе Киев выясняет, кто мог быть заинтересован в уничтожении украинского самолета.

В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.