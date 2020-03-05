Итальянского студента взяли под наблюдение в Петербурге из-за возможного коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали для обследования на коронавирус студента Северо-западного государственного медуниверситета имени И.И. Мечникова, прилетевшего из Италии.

«В связи с обращением студента из Итальянской республики с симптомами ОРВИ в поликлинику за медицинской помощью, гражданин Италии был госпитализирован в инфекционный бокс Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина с диагнозом ОРВИ», – сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В настоящее время студент проходит лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирус.

Общежитие, где проживал иностранный студент, находится в обсервации в рамках карантинных мероприятий.

«Был определен круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», – отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что у россиян с судна Diamond Princess на карантине в Приморье коронавирус не обнаружен.

Напомним, жертвами коронавируса в Китае стали свыше 3 тыс. человек. За пределами Китая заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.

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