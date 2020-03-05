Экс-депутат Рады русской поговоркой отреагировал на смену премьера Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что не видит никаких положительных сторон в смене премьера Украины, поскольку «хрен редьки не слаще».

«Хрен редьки не слаще. Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине. Премьер должен быть профессионалом, а Шмыгаль – летун. Там был немножко, здесь посидел», – заявил Олейник в интервью НСН.

По его мнению, за новым украинским премьером «нет никаких крупных достижений». Экс-депутат считает, что Шмыгаль не является самостоятельной политической фигурой, и «ничего путного из этого не выйдет».

«Кто-то его туда поставил, и кто-то будет им управлять», – заключил Олейник.

Напомним, Верховная рада Украины в среду отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль. Кроме того, был утвержден новый состав правительства Украины.

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