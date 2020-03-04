Глава НАТО заявил о необходимости пресекать нелегальную миграцию из Турцци

Нелегальную миграцию через европейские границы из Турции следует пресекать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.

«Какого-то военного решения ситуации вокруг Греции и Турции нет… Мы видим, какая ситуация складывается в Турции с беженцами, нельзя добавлять страданий этим бедным людям, но нелегальную миграцию необходимо пресекать», – приводит его слова РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что границы Греции с Турцией – это общие европейские границы. «А общие границы требуют консолидированных общих решений», – сказал он.

Глава НАТО добавил, что ситуация в Турции и Сирии затрагивает государства-члены альянса и Европейского союза. Однако проблему с мигрантами не могут самостоятельно решить ни одна организация и ни одно государство. Столтенберг также считает, что новую волну миграционного кризиса вызвали действия сирийских властей и поддерживающая их Россия.

Ранее МИД России заявил, что Россия готова внести свой вклад в решение проблемы миграции в Европе в связи с обострением ситуации в Сирии, но не за счет отказа от борьбы с терроризмом.

Турция после обострения в Идлибе прекратила сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено о решении открыть границы с ЕС для беженцев. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

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