Россия заявила о готовности помочь с проблемой миграции в ЕС

Россия готова внести свой вклад в решение проблемы миграции в Европе в связи с обострением ситуации в Сирии, но не за счет отказа от борьбы с терроризмом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для ЕС, у нас есть диалог по вопросам миграции между Россией и европейской внешнеполитической службой, и мы будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы, но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, проблему необходимо решать через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции по зоне деэскалации Идлиб, которые были достигнуты в сентябре 2018 года.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Турция после обострения в Идлибе прекратила сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено о решении открыть границы с ЕС для беженцев. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.

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