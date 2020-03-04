Отставку Гончарука сочли победой украинской оппозиции

Уход Алексея Гончарука с поста премьера Украины – это победа жителей страны и оппозиции, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Отставка правительства – это победа украинцев и победа оппозиции. При этом я отдаю должное (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, который нашел в себе силы признать ошибку. Лучше признать ошибку и пытаться ее исправить, чем постоянно жить в ошибке», – передает его слова РИА «Новости».

Шуфрич считает, что Украина «потеряла полгода» с правительством Гончарука.

«Более того, каждый день, каждое решение, вся работа этого правительства сделала жизнь тяжелее для наших граждан», – подытожил политик.

В среду Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Зеленский предложил парламенту кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства, который уже рассказал о своих главных задачах на посту премьера.