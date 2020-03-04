Жительницу Дагестана затравили за участие в шоу «Холостяк»

После того, как жительница дагестанского Избербаша Сапият Ахмедова приняла участие в новом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ, в соцсетях ей начали писать проклятия и угрозы, а общественники республики заявили, что ее поведение не совпадает с традициями.

Дагестанский общественник Шамиль Хадулаев заявил, что участие в таком реалити-шоу не приветствуется в Дагестане, так как это «абсолютно не совпадает с традициями», сообщает телеканал «360».

«У нас в горах, на Кавказе, в Дагестане в частности, не приветствуется участие в таких шоу», – заявил Хадулаев.

Он отметил, что в республике не принято, когда девушка добивается парня – это «некрасиво, нескромно». Кроме того, молодой человек христианин, а она мусульманка. Такие браки, по словам Хадулаева, в исламском мире запрещены.

«Даже замуж выйти за представителя другой религии запрещено. Она может выйти замуж, если парень принимает ислам. А здесь шоу, просто игра», – сказал Хадулаев.

Кроме того, он выступил против того, чтобы девушка выкладывала откровенные фото и оголялась на шоу, так как ее пример может быть заразительным, что не нужно Дагестану – девушкам в этой республике нельзя показывать свое тело.

«Она совершает ошибку. Наша позиция, старших людей, которые здесь живут, предостеречь ее от этого. Было бы правильно, если бы она не участвовала все-таки в этом шоу», – подчеркнул Хадулаев, посоветовав ей принимать участие в шоу талантов или показать себя в медицине.

«Здесь кончится пшиком, а репутацию ей испортят», – заявил он Хадулаев.

Новый сезон «Холостяка» стартовал в России 1 марта. Врач из Дагестана Сапият Ахмедова и еще 15 девушек борются за стоматолога Антона Криворотова.