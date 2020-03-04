США объяснили превосходство России в области гиперзвукового оружия

Вашингтон в свое время решил отказаться от применения гиперзвуковых технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие, в связи с чем теперь появилось отставание от России, заявил изданию Washington Examiner помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт.

В свою очередь, директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис заявил, что еще одной причиной отставания является «открытость США» в области создания оружия. Он считает, что доступную информацию об американских исследованиях используют Россия и Китай, передает РИА «Новости».

«Мы публикуем множество материалов, а они их читают», – заявил он.

По его словам, теперь принятие на вооружение гиперзвуковых технологий стало для Вашингтона высшим приоритетом. Он заявил, что США собираются создать целый комплекс средств и вооружений с применением гиперзвуковых технологий, но готовы они будут не ранее середины 2020-х годов.

Washington Examiner отмечает, что СССР и США приступили к гиперзвуковым исследованиям еще в конце 40-х годов прошлого века, и в дальнейшем Россия смогла развить советские успехи в этой сфере.

«На сегодня Россия испытала несколько видов гиперзвуковых боеприпасов, которые можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху», – пишет автор статьи.

Ранее начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Гиперзвуковое оружие у Соединенных Штатов может появиться уже через три-четыре года. Он назвал разработку такого вида вооружений первоочередной задачей для армии США.