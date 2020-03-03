В США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие в США может появиться уже через три-четыре года, его разработка является первоочередной задачей для армии США, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл.

«Гиперзвуковое оружие является для нас главным приоритетом, и мы продвигаемся в этом направлении очень быстро. Уже в скором времени, в течение нескольких месяцев, появится информация о том, чего мы достигли», - приводит его слова ТАСС.

Подобные системы вооружения, как он дал понять, могут появиться через три-четыре года.

Макконвилл также упомянул о развертывании подразделений Армии США. По его словам, сейчас 190 тыс. военнослужащих размещены на территории 140 стран.

«Мы продемонстрируем боеготовность наших вооруженных сил в ходе учений Defender-Europe 20 («Защитник Европы 20»), самых крупных за последние 25 лет учений в Европе, и в ходе несколько меньших по масштабам учений в Тихом океане осенью нынешнего года. Эти учения станут не только проверкой наших возможностей по переброске войск, но и укрепят наши возможности по взаимодействию с партнерами и союзниками в сдерживании противника», – сказал генерал.

Ранее в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), которое представляет собой класс сверхбыстрых и маневренных ракет.