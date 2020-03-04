Премьер-министры Грузии и Армении общались друг с другом на русском языке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подарил гостящему в Тбилиси армянскому коллеге Николу Пашиняну щенка кавказской овчарки, при этом руководители правительств двух стран общались на русском языке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Никол Пашинян посещает Грузию с официальным визитом 3-4 марта. На брифинге Георгий Гахария говорил на грузинском языке, премьер Армении – на родном.

Однако во время ужина, вручая подарок, грузинский премьер-министр сказал, что «это то, что Грузия свое могло отдать вам свое, живое».

«Настоящий кавказец, достойный», – оценил поведение щенка премьер-министр Грузии.

Пашинян отметил, что это будет у него уже пятая собака и поинтересовался именем.

«По паспорту и родословной – Бомбора», – ответил премьер-министр Грузии.

«Прекрасно, так и назовем», – сказал глава правительства Армении.

Во время официальных переговоров премьеры заявили о следовании традициям дружбы о сотрудничества.