Названы финалисты конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»

Объявлены имена 100 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение», сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Финалистами конкурса стали 100 участников, них 45 человек представляют ЦФО, по 13 финалистов из ПФО, ЮФО и СЗФО, семь конкурсантов из УФО, по четыре финалиста из ДФО и СФО, а один участник представляет в финале СКФО, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» приняли участие 237 участников из 54 регионов России. 1 и 2 марта проходили оценочные мероприятия, 3 марта состоялся день развития, который начался со встречи министра здравоохранения, наставника специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Михаила Мурашко с полуфиналистами.

Министр подчеркнул недопустимость отрыва организаторского здравоохранения от практического, важность цифровизации системы здравоохранения и популяризации профессии врача. Также он отметил потенциал участников конкурса.

«Здесь собрались живые, активные профессионалы. Мы обсудили актуальные вопросы на злобу дня: финансовые модели, повышение качества медицинской помощи, ответственность за здоровье пациентов, медицинское образование и многие другие вопросы. Я уверен, что участники внесут свой вклад в решение существующих проблем здравоохранения», – сказал Мурашко.

После встречи министра здравоохранения с участниками полуфинала специализации также состоялась большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение». Тему обсуждения предложил Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук, сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Он обратил внимание участников, что на совете по обсуждению поправок в Конституцию были предложены три поправки, напрямую касающиеся системы здравоохранения. Во-первых, это установление единых правовых основ организации оказания медицинской помощи, что находится в ведении федерального правительства и министерства здравоохранения. Во-вторых, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни и формирование ответственности граждан к заботе о своем здоровье. Ответственность за реализацию этих инициатив предполагается возложить на руководство субъектов. И, в-третьих, обеспечение доступности медицинской помощи в пределах полномочий органов муниципального управления.

Участникам предложили выработать конкретные инициативы, которые позволили бы разграничить ответственность федерального центра, субъектов и муниципалитетов и наметить шаги для реализации этих инициатив.

Работа велась в группах, на протяжении трех часов конкурсанты обсуждали поправки и предлагали свое видение того, как должна функционировать система здравоохранения.

«Мы попытались в Конституции выстроить структуру здравоохранения. Для этого нужно ответить на три вопроса. Чем занимается федеральный центр? Чем занимаются субъекты? И что должно делать местное самоуправление? Теперь участники конкурса вносят свои предложения. Как, например, на муниципальном уровне организовать доступность медицинской помощи? Что мы понимаем под доступностью? Какие подзаконные акты нужно принять, какие приказы надо издавать? Иными словами, как сделать так – не на словах, а на деле, – чтобы российский народ был доволен здравоохранением? И вот этому и был посвящен сегодняшний мозговой штурм. Я думаю, что мы его результаты используем в своей дальнейшей работе. Хорошие идеи придумали участники», – подвел промежуточные итоги Рошаль.

Заместитель министра здравоохранения России, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 г.г. Олег Салагай рассказал о том, что обсуждения на стратегической сессии были содержательными и имели прикладной характер.

«Среди участников есть организаторы здравоохранения и врачи-практики. Опыт и результаты мозгового штурма найдут свое отражение в решении различных вопросов в системе здравоохранения. Мы очень внимательно отнесемся ко всем предложениям, которые прозвучали в ходе конкурса», – сказал он.

Встречи с участниками в течение дня провела и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Общение с участниками конкурса показало, что их объединяет стремление к самосовершенствованию и получению полезного результата для развития медицины в стране, а также общий настрой на пациентоцентризм. Инициативы и предложения конкурсантов пропитаны желанием интегрировать современные технологии в здравоохранение. Есть конкурсанты, которые хотят создать системы дистанционного мониторинга состояния больных, персонифицированные медицинские продукты, робототехнические отделения, автоматизировать сложные медицинские технологии, чтобы исключить возможность человеческой ошибки», – сказала она.

Для участников полуфинала специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» была организована панельная дискуссия «Вызовы и специфика управления в здравоохранении».

В обсуждении актуальных вопросов вместе с конкурсантами приняли участие наставники специализации «Здравоохранение»: директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Владимир Стародубов, ректор ПСПбГМУ имени Павлова Сергей Багненко, директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ имени Сеченова Руслан Хальфин, директор Федерального научно-практического центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава России и главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова.

Участники обсудили актуальные проблемы здравоохранения: кадровый дефицит, доступность медицинских услуг, пациентоориентированность, юридические аспекты врачебных ошибок.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что на специализацию «Здравоохранение» было подано 9 тыс. 745 заявок от медицинских работников – практикующих врачей и организаторов здравоохранения из всех регионов России. В полуфинал вышли 237 человек, которые на протяжении трех дней участвовали в конкурсных испытаниях, дискуссиях, деловых играх, мастер-классах и стратегической сессии.

«Почти треть участников полуфинала специализации «Здравоохранение» – кандидаты или доктора медицинских наук, многие из них занимаются новаторской деятельностью. Их проекты и решения уже вносят существенный вклад в будущее медицины нашей страны. Среди них есть инновационные методы и разработки лечения различных заболеваний, IT-продукты на основе искусственного интеллекта», – сообщил Алексей Комиссаров.

Он отметил, что «все участники предложили интересные социальные проекты»: «Это и просветительская работа, и конкретные инициативы по помощи маломобильным пациентам, и новые формы медицинского патронажа, и многое другое».

«Мы определили 100 финалистов по специализации «Здравоохранение». После прохождения финальных испытаний 30 человек станут победителями в этой специализации, из них 10 –отправятся в суперфинал конкурса «Лидеры России», – добавил Комиссаров.

Он указал также, что «уникальность трека «Здравоохранение» в том, что порядка 60% участников – это представители медицинских семей и династий». Так, например, «есть конкурсанты, у кого в семьях врачами работают 20-30 человек, а общий стаж на семью измеряется сотнями лет».

Сообщается также, что одной из финалисток специализации «Здравоохранение» Светлане Старковой из Курска прямо во время проведения очных испытаний присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения».

Старкова работает в медицине более 20 лет, в данный момент она является главным врачом Курской городской поликлиники №5. По ее словам, участие в конкурсе – это вызов, и ей интересно получить новый опыт.

«В отрасли достаточно серьезно ощущается кадровая проблема, особенно в поликлиниках. В образовательный процесс медицинских работников нужно вернуть интернатуру. На сегодняшний день им не хватает практического опыта работы с пациентами», – сказала она.

Одним из решений кадровой проблемы Старкова считает увеличение социальных льгот для медицинских специалистов первичного звена поликлиник. На конкурсе она представляет свой социальный проект по организации медицинской помощи маломобильным пациентам – мультидисциплинарную мобильную медицинскую бригаду.

Ранее стали известны подробности социальных проектов, которые реализовали полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» в рамках задания «Сердце Лидера».

Напомним, «Лидеры России 2020» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».