Стали известны детали проектов участников полуфинала конкурса «Лидеры России»

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

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Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

Само подписание соглашения между США и Талибаном в Дохе выглядело, конечно, символично – с обеих сторон его подписали пуштуныФото: EPA/ТАСС
США обязались уйти из Афганистана к 1 мая следующего года – именно это является главным содержанием соглашения, подписанного американскими властями и талибами, реальными правителями большей части горной страны. Но что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

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              Стали известны детали проектов участников полуфинала конкурса «Лидеры России»

              3 марта 2020, 12:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Стали известны подробности социальных проектов, которые реализовали полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» в рамках задания «Сердце Лидера».

              1 марта в 23.59 мск закончился прием отчетов по реализации проектов. Конкурсанты должны были рассказать, что за мероприятия провели, как осуществили проекты, и чем они помоги людям, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Челябинске, врач-дерматовенеролог Дмитрий Прокопьев благодаря заданию «Сердце Лидера» запустил проект «Школа отцовства».

              «В России давно существуют школы материнства, когда молодых мам готовят к появлению ребенка. К сожалению, мы обнаружили, что папы, которые должны помогать мамам, зачастую не умеют и не знают, как это делать. Поэтому мы предлагаем мужчинам отдельно, параллельно с женщинами, со специалистами учиться ухаживать за детьми и встречать появление нового человека», – пояснил он.

              Проект реализуется на базе женских консультаций Челябинска под эгидой городского центра профилактики, которым руководит Прокопьев.

              Занятия носят прикладной характер: мужчин учат на манекене, как правильно держать ребенка, как пеленать, чем кормить, что купить.

              «Объясняем банально, что подгузники бывают разных размеров», – говорит Дмитрий Прокопьев. В планах – тиражировать работу в перинатальные центры города.

              «Для меня конкурс – это референсная точка. Я хочу понять, куда двигаться дальше. Конечно же, я хочу выиграть грант на образование, но базовая задача – оценить свои возможности и выстроить дальнейшее развитие», – поясняет свою мотивацию Прокопьев.

              Мария Лелека из Рязани заведует приемным отделением городской клинической больницы скорой помощи. Вместе с коллегами она реализует проект «Держа руку на пульсе». Инициатива подразумевает патронаж пациентов, которые впервые обратились в приемное отделение. Врачи назначают таким пациентам повторные приемы, поддерживают связь через мессенджеры. Особенность в том, что это не входит в круг их должностных обязанностей – работа с такими пациентами ведется помимо основной занятости.

              «Этот проект я начала около двух дет назад. И это не было проектом, я просто не могла оставить некоторых пациентов без сопровождения, а для отправления в стационар не было оснований. Сейчас нас 10 человек, это мои коллеги – врачи различных специальностей. Вместе мы разработали схему по таким больным. Мы планируем сделать эту работу обязательной для руководителей отделений, зафиксировать нормативно», – делится подробностями Лелека.

              Ежегодно через больницу проходит 30 тыс. человек, из них 8 тыс. в год участвуют в программе дополнительного патронажа.

              «Я не могу заставить коллег это делать, этого нет в должностных обязанностях. Но врачам самим это нравится. А пациенты безумно благодарны. В последнее время мы стали применять этот подход к маломобильным пациентам, которым нужны различные манипуляции. Мы назначаем им удобное время, и они приезжают к нужному конкретному специалисту», - рассказывает она.

              В некоторых случаях патронаж оказался жизненно необходим: в одном – мужчина перепутал воду с ацетоном, но лечь в стационар он не мог, так как на попечении у него находится дочь-инвалид.

              «Я провела обследование, назначила лечение, провела несколько приемов в течение трех недель. Пациент выздоровел, при этом он находился дома с ребенком», – рассказала Лелека.

              В другом случае помощь оказывали пациентке, казалось бы, с незначительной царапиной на ноге. Но когда она пришла на повторный прием, состояние ухудшилось.

              «Мы заподозрили анаэробную флегмону – заболевание, угрожающее жизни. Мы тут же направили ее в стационар, где ей оказали нужную помощь. В поликлинике такое заболевание диагностировать было бы сложнее», – делится специалист.

              Врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской клинической больницы №4 города Москвы Андрей Ворыханов принимал участие в программе снижения материнской смертности в столице. Сейчас работает над созданием музея медицины на территории своей больницы. Это первое учреждение гражданской медицины в России, основанное в 1763 году. Все эти годы больница выполняла свою прямую функцию, не прекращая работу ни во время войны 1812 года, ни во время Великой Отечественной.

              «У нас на территории есть памятники культурного наследия, которые нуждаются в реставрации и сохранении, а также накоплены исторические артефакты. Есть и помещение – историческая ротонда, где располагался личный хирург Наполеона», – рассказал он.

              Заведующая лабораторией перспективных симуляционных технологий ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» Александра Родионова из Москвы является учредителем фонда помощи детям-сиротам и инвалидам «Про жизнь». Проблемами детей-инвалидов Александра занимается с третьего курса университета. В рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России» она представила свой проект «От сердца к сердцу».

              Проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания.

              «Одно из главных моих личных достижений в жизни – двое детей. Старшему сыну 15 лет. У него уже четыре медали. Он кадет и готовится поступать в военно-медицинскую академию. Я работаю с детьми-сиротами, и старший сын помогает мне в проекте «От сердца к сердцу». Он собирает команды среди школьников разных городов, которые добились каких-то успехов в олимпиадах, спортивных состязаниях. Затем мы организовываем региональные футбольные соревнования между детскими домами», – рассказала Родионова.

              Также она поделилась планами по проекту на ближайшее время: «В конце марта в Москве и Санкт-Петербурге мы планируем сначала провести олимпиаду для деток с ДЦП, а потом общую для ребят из детских домов. Также в рамках проекта «От сердца к сердцу» в одном из лицеев мы завершаем подготовку виртуального музея, посвященного Великой Отечественной войне. В работе задействованы дети. Проект объединяет и позволяет им получать новые знания».

              Кроме того, этой весной Родионова будет защищать диссертацию по медицинской психологии (работа с семьями детей-инвалидов). Также она реализовала два крупных образовательных проекта в государственных учреждениях. Первый – в рамках федерального научно-студенческого центра открыла образовательный отдел, который в дальнейшем стал институтом. Второй – открыла первый в России специализированный симуляционный центр по реанимации.

              Вадим Копылов из Оренбурга заведует операционным отделением 4-й городской больницы Оренбурга, является доктором медицинских наук, доцентом кафедры Оренбургского медицинского университета. Он много внимания уделяет исследованиям. По его инициативе в областном отделении ортопедии пациентам стали оказывать микрохирургическую помощь.

              «Как ортопед-травматолог могу с уверенностью сказать, что люди нередко теряют пальцы или фаланги. Подобные травмы происходят в быту, на работе, на отдыхе. Вопрос реплантации утраченных пальцев всегда стоял остро, особенно для молодых людей. Раньше в Оренбурге такие операции не проводились. Теперь наши врачи возвращают пациентам надежду на полноценную жизнь», – рассказывает Копылов.

              Он реализует социальный проект «Помоги ближнему». Его цель – оказание помощи в реабилитации в послеоперационный период перелома бедренной кости людям пожилого и старческого возраста.

              «Это очень трудоемкий процесс, и требует индивидуального подхода. Мной всегда двигало стремление помогать людям, особенно такой возрастной категории. Через пять дней после операции их выписывают, а дома чаще всего помочь некому. Я обучаю волонтеров-медиков, а они, в свою очередь, заново учат пациентов ходить», – сказал Копылов.

              Только за три месяца в прошлом году 15 волонтеров-медиков, которых обучил полуфиналист, подняли на ноги 25 бабушек и дедушек. Благодарность пациентов вдохновляет его продолжать делать свою работу и помогать людям.

              Задание «Сердце Лидера» впервые был запущено во втором сезоне конкурса «Лидеры России». Выполнение этого задания является обязательным условием для выхода в суперфинал. Только за первый год было реализовано более 1 тыс. проектов. Большинство финалистов и победителей второго сезона продолжили делать добрые дела и после конкурса, в том числе в рамках активностей сообщества победителей конкурса Клуба Лидеров России «Эльбрус».

              Так, в 85 регионах страны они провели для десятков тысяч человек учебные, культурные, оздоровительные, просветительские мероприятия: спектакли для слабовидящих, уроки финансовой и компьютерной грамотности для пенсионеров, мастер-классы, творческие вечера и экскурсии для людей «серебряного возраста», интеллектуальные игры, благотворительные забеги, занятия по сохранению здоровья, обучение школьников оказанию первой помощи, уроки Памяти и славы, олимпиады, конкурсы, профориентационные мастер-классы и образовательные конференции для молодежи.

              В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» организаторы получили более 21 тыс. предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце Лидера». Самыми популярными темами среди участников стали: «Просвещение и образование» (4 тыс. 809 заявок); «ЗОЖ: профилактика, а не лечение» (1 тыс. 974 записи); «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» (1 тыс. 862); «Семья: сохранение традиций и ценностей» (1 тыс. 270); «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне» (1 тыс. 89).

              Участники конкурса «Лидеры России», не набравшие достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнившие лучшие социальные проекты «Сердце Лидера», получат право присутствовать на лекциях суперфинала.

              Напомним, «Лидеры России 2020» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».


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