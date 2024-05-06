Сенатор назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

Tекст: Олег Исайченко

«Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

«В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.