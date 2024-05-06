Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.35 комментариев
ВС России уничтожили самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
«Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, на херсонском направлении в зоне проведения СВО артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров уничтожил самоходное орудие и натовскую буксируемую гаубицу на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости».
Там добавили, что цели обнаружили с помощью средств воздушной разведки БПЛА ZALA.
Ранее ВС России уничтожили 18 наблюдательных пунктов ВСУ на правобережье Днепра.