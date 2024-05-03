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    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 11:35 • Новости дня

    Российские войска уничтожили 18 наблюдательных пунктов ВСУ на правобережье Днепра

    Сальдо: Российские войска уничтожили 18 наблюдательных пунктов ВСУ на правобережье Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За сутки российские войска группировки «Днепр» ликвидировали 18 наблюдательных пунктов украинской армии на правобережье Днепра, этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, помимо наблюдательных пунктов, российские военные также уничтожили 37 БПЛА, четыре лодки и два склада материально-технического имущества, передает ТАСС.

    Сальдо подчеркнул, что российские войска вели активную оборону левого берега Днепра и наносили точные удары по военным объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные поразили 28 наблюдательных пунктов ВСУ за сутки.

    2 мая 2024, 17:22 • Новости дня
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Путин заставил немецкие танки прогнуться, об этом пишет немецкая газета Bild, рассказывая об открывшейся в Парке Победы в Москве выставке трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

    Выставленный на Поклонной горе в Москве танк Leopard 2A6 стал звездой выставки трофейной западной военной техники наряду с немецким БМП Marder 1A3 и американским Abrams M1A1, пишет Bild. Издание отмечает, что «гордый ствол» трофейного Leopard 2A6 с помощью огромной гири был наклонен вниз, чтобы придать танку побежденный вид. 

    Издание называет выставку в Москве «символом поражения украинской армии»: «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Отмечается, что сейчас в боевой готовности у ВСУ находится только половина из 20 с лишним высокотехнологичных танков Leopard 2A6, переданных Киеву Германией и Португалией.

    «Остальные были настолько сильно повреждены или имеют такой износ, что больше не могут быть использованы армией Украины», – отмечает газета.

    Заметка сопровождалась видео, как перед зрителями выставки трофейной натовской техники подбитому танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло с помощью подъемного крана. Позднее видео убрали из материала, а заголовок материала, который можно перевести как «Путин погнул немецкие танки» или «Путин заставил немецкие танки прогнуться», поменяли на «Путин погнул дуло танка «Леопард-2».

    Ранее на выставке продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

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    2 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска оставили позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Он заявил ТАСС, что противник не выдержал натиска. Также Кимаковский добавил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

    Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    2 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское военное ведомство опубликовало видео, на котором танкисты 68 армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ прямой наводкой.

    В сообщении уточняется, что на видео запечатлен экипаж Т-72Б3 группировки войск «Восток». Боевую технику ВСУ уничтожили на Южно-Донецком направлении, говорится в описании к видео в Telegram-канале МО РФ.

    Ранее Минобороны сообщило, что в граничащем с Белгородской областью районе на территории Украины уничтожены блиндажи и минометные расчеты украинских террористических формирований.

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    2 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»

    Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия

    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение. Во время контрнаступления украинская пропаганда выставляла взятие этого села важным достижением. Теперь же можно говорить о полном обнулении этих якобы успехов, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее над северными окраинами Работино был поднят флаг России.

    «На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.

    «Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.

    «Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.

    «Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.

    «Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.

    Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

    В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».

    Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.

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    2 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Советник главы ДНР рассказал о значении взятия Бердычей

    Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российских войск и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.

    По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.

    Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.

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    3 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром

    Welt: Российские военные совершили прорыв под Часовым Яром

    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина все еще ведет бои близ города Часов Яр, в то время как российские военные уже совершили прорыв в этом стратегически важном месте, поделился мнением корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

    По его словам, обстановка для ВСУ на этом участке фронта накаляется, передает телеканал 360.

    Также Ваннер добавил, что освобождение данного стратегически важного для Украины города может открыть для российской армии путь к таким крупным населенным пунктам, как Константиновка, Славянск и Краматорск.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.

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    3 мая 2024, 08:22 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

    Марочко: ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе аэроразведки была обнаружена усиленная расчетом ПТУР разведгруппа ВСУ, двигающаяся в направлении Белогоровки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российский оператор FPV-дрона ударил по блиндажу, в котором укрывались боевики, в результате чего группа боевиков была уничтожена.

    Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ «активно окапываются» в районе Белогоровки в ЛНР, противник вдвое увеличил там протяженность траншей на своих позициях.

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    2 мая 2024, 21:30 • Новости дня
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доброволец полка спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак» более трех месяцев, находясь практически в полной изоляции, вместе с сослуживцами удерживал позицию, подвергаясь постоянным обстрелам и атакам со стороны ВСУ.

    Бойцы находились в окрестностях Артемовска, будучи практически отрезанными от основных сил. Украинские силы постоянно обстреливали позиции, а также разбрасывали листовки с призывами сдаться, рассказал «Щербак» проекту «Люди доброй воли».

    Ситуация осложнялась дефицитом продовольствия и боеприпасов. Командование полка могло доставить грузы только с помощью дронов, так как проход людей был практически невозможен из-за плотного огня противника. Из еды на 8-10 человек иногда приходилось не больше одной консервной банки на всех, рассказал боец.

    Покидая позицию по «дороге смерти», бойцы попали под минометный обстрел и атаку БПЛА. Один из бойцов получил тяжелое ранение, но был спасен товарищами. За время обороны бойцы потеряли по 15-20 килограмм веса, многие получили ранения, добавил «Щербак».

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    2 мая 2024, 19:08 • Новости дня
    В МИД назвали бессмысленным запуск мирного процесса по Украине без России

    Посольство России: Без участия Москвы запуск мирного процесса по Украине не имеет смысла

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России, заявили в российском посольстве в Швейцарии.

    Российские дипломаты отметили, что приняли к сведению решение швейцарских властей провести конференцию по украинскому урегулированию без России. В посольстве назвали такой саммит бессмысленным без Москвы, отметив, что так называемая мирная конференция проводится в Швейцарии для продвижения ультимативной «мирной формулы» Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.

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    2 мая 2024, 14:15 • Новости дня
    Украинские военные назвали насильно мобилизованных бесполезными для ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные рассказали, что те, кого силой привозят на поле боя, оказываются практически бесполезными для ВСУ, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания.

    «Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него особой пользы не будет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в Раде заявили о подготовке в Польше отрядов ВСУ из уехавших украинцев.

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    2 мая 2024, 19:53 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

    Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку Украины совершить теракт c применением БПЛА самолетного типа по объектам на Крымском полуострове, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, беспилотник был уничтожен над Крымом.

    Кроме того, временно приостанавливалось движение катеров и паромов в Севастополе, а также машин на Крымском мосту, следует из сообщения в Telegram-канале департамента транспорта правительства Крыма.

    Напомним, ночью 29 апреля украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.

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    2 мая 2024, 13:33 • Новости дня
    «Иностранный легион» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

    Наемники «Иностранного легиона» и ВСУ потеряли 270 человек в зоне работы Южной группировки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные и иностранные наемные боевики «Иностранного легиона» в последние сутки в зоне ответственности Южной группировки ВС России потеряли до 270 бойцов, указало Минобороны в четверг.

    Группировка заняла более выгодные рубежи и поразила боевиков «Иностранного легиона», 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны у Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Наемники и ВСУ потеряли до 270 человек и танк. При контрбатарейной борьбе уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ у Урожайного, Макаровки и Водяного в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, две американские гаубицы М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии у Синьковки, Боровой и Купянска в Харьковской области.

    Отражены пять контратак украинских штурмовиков 77-й аэромобильной бригады, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Новоселовского, Стельмаховки (ЛНР) и Кисловки (Харьковская область).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 150 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубицы М777 и М198, САУ «Акация», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны у Орехова (Запорожская область), Михайловки, Ивановки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 30 человек и американское орудие М119.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили две РСЗО HIMARS, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и «Ураган».

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    2 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

    По его словам, ВС России удалось закрепиться в Очеретино, где идут тяжелые бои, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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