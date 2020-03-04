Эксперт оценил угрозу турецких ЗРК HISAR для сирийских и российских ВВС

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Киев запустил телеканал для «заблудших украинцев»

Новый телеканал пытается намекнуть жителям Донбасса, что их дом где-то в другом местеФото: www.nrada.gov.ua
С 1 марта у жителей ДНР, ЛНР и Крыма стало на одно развлечение больше. Позаботились об этом в Киеве, запустив вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева. Сработает ли этот метод? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...

Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Эксперт оценил угрозу турецких ЗРК HISAR для сирийских и российских ВВС

                 4 марта 2020, 11:10
              Фото: Savunma Sanayii Başkanlığı/YouTube
              Текст: Оксана Борисова

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              «Турция, хоть это и незаконно, вынуждена разместить свои ЗРК в Идлибе для того, чтобы уменьшить поражение от ВВС Сирии», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя намерение Анкары развернуть в сирийской провинции Идлиб зенитно-ракетные комплексы HISAR-A и HISAR-O.

              «Зенитно-ракетные комплексы HISAR-A и HISAR-O эффективны в борьбе против сирийских беспилотников, вертолетов и, возможно, авиации. А вот для ВКС России они никакой угрозы не представляют, потому что наши самолеты оснащены мощнейшими средствами подавления противника», – сказал экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

              По его словам, Турция вынуждена развернуть эти комплексы в Идлибе, хоть это незаконно и противоречит международному праву. «Сирийская техника с воздуха наносит ощутимый урон турецким вооруженным силам. Кроме того, не надо забывать, что Сирия приобрела колоссальный опыт в ведении боевых действий. А турецкие вооруженные силы последний раз серьезно использовались в конфликте с греками на Кипре в 70-е», – добавил Бижев.

              По мнению эксперта, в ответ на размещение турецких ЗРК сирийские ВВС просто изменят тактику применения своей авиации. «Самолеты не будут входить в зону поражения этих комплексов, а будут наносить ракетно-бомбовые удары, использовать противоракетные маневры, отвлекающие удары и удары, превышающие возможности этих ЗРК. То есть, в зависимости от обстановки на театре боевых действий – они будут менять и методы применения авиации», – заключил Бижев.

              Во вторник глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о планах Анкары развернуть в провинции Идлиб зенитные ракетные комплексы HISAR-A и (высота поражения до 10 км, дальность – до 15 км) и HISAR-O (высота поражения до 15 км, дальность – до 25 км).

              «Системы будут на поле битвы в рамках операции «Весенний щит», начатой в воскресенье на северо-западе Сирии. Они нацелены на силы режима Башара Асада и ополчение, поддерживаемое Ираном, в качестве ответного шага против жестокого нападения режима, в результате которого 27 февраля в зоне деэскалации погибли 34 турецких солдата и ранены десятки других», – цитирует Демира проправительственная турецкая газета Daily Sabah.

              Ранее Минобороны РФ заявило о сращивании наблюдательных постов Турции и позиций террористов в Идлибе. Из-за этого, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, атаки и массированные артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными.

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