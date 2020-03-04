Эксперт оценил угрозу турецких ЗРК HISAR для сирийских и российских ВВС

«Турция, хоть это и незаконно, вынуждена разместить свои ЗРК в Идлибе для того, чтобы уменьшить поражение от ВВС Сирии», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя намерение Анкары развернуть в сирийской провинции Идлиб зенитно-ракетные комплексы HISAR-A и HISAR-O.

«Зенитно-ракетные комплексы HISAR-A и HISAR-O эффективны в борьбе против сирийских беспилотников, вертолетов и, возможно, авиации. А вот для ВКС России они никакой угрозы не представляют, потому что наши самолеты оснащены мощнейшими средствами подавления противника», – сказал экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

По его словам, Турция вынуждена развернуть эти комплексы в Идлибе, хоть это незаконно и противоречит международному праву. «Сирийская техника с воздуха наносит ощутимый урон турецким вооруженным силам. Кроме того, не надо забывать, что Сирия приобрела колоссальный опыт в ведении боевых действий. А турецкие вооруженные силы последний раз серьезно использовались в конфликте с греками на Кипре в 70-е», – добавил Бижев.

По мнению эксперта, в ответ на размещение турецких ЗРК сирийские ВВС просто изменят тактику применения своей авиации. «Самолеты не будут входить в зону поражения этих комплексов, а будут наносить ракетно-бомбовые удары, использовать противоракетные маневры, отвлекающие удары и удары, превышающие возможности этих ЗРК. То есть, в зависимости от обстановки на театре боевых действий – они будут менять и методы применения авиации», – заключил Бижев.

Во вторник глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о планах Анкары развернуть в провинции Идлиб зенитные ракетные комплексы HISAR-A и (высота поражения до 10 км, дальность – до 15 км) и HISAR-O (высота поражения до 15 км, дальность – до 25 км).

«Системы будут на поле битвы в рамках операции «Весенний щит», начатой в воскресенье на северо-западе Сирии. Они нацелены на силы режима Башара Асада и ополчение, поддерживаемое Ираном, в качестве ответного шага против жестокого нападения режима, в результате которого 27 февраля в зоне деэскалации погибли 34 турецких солдата и ранены десятки других», – цитирует Демира проправительственная турецкая газета Daily Sabah.

Ранее Минобороны РФ заявило о сращивании наблюдательных постов Турции и позиций террористов в Идлибе. Из-за этого, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, атаки и массированные артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим стали ежедневными.

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