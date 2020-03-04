Россия заявила о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе

Запад выражает фальшивую озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии, тогда как реальную помощь сирийцам на освобожденных территориях оказывают только российский Центр примирения враждующих сторон и законное правительство Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям», – передает ТАСС слова Конашенкова.

По его словам, «сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи».

Генерал напомнил, что в 2018 году западные страны и ООН приветствовали подписание сочинских соглашений между Россией и Турцией по идлибской зоне деэскалации. Но с того момента никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной.

«Все официальные запросы России в ООН и западные страны – кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа», – подчеркнул официальный представитель ведомства.

Генерал добавил, что в ответ Москва слышала только причитания о необходимости «во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения».

Конашенков подчеркнул, что в начале февраля сочинские соглашения в части создания «демилитаризованной зоны» на глубину 15–20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками, а террористы вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации.

«С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе», – сказал генерал.

Он отметил, что при этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад.

Конашенков рассказал также, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Он напомнил, что по сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15–20 км.

Вместо этого, отметил генерал, за почти 18 месяцев официально признанные ООН террористическими группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»), «Исламской партии Туркестана» и «Хуррас ад-Дин» (все запрещены в России) вытеснили в зоне всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (посты должны находится у границ зоны деэскалации)», – сообщил Конашенков.

Дамаск смог обеспечить движение мирных жителей по трассе М5 между городами Алеппо – Хама (трасса должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны) и обезопасить окружающие населенные пункты от артобстрелов.

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений» – никто на Западе не замечает», – сказал генерал.

Конашенков добавил также, что российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации.

«Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних (с идлибской зоной деэскалации) мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными», – заявил генерал.

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