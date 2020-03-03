Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.

Демир уточнил, что системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HISAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut, передает РИА «Новости».

Также «скоро» Анкара разместит в Сирии системы HISAR-O – для перехвата целей на средних высотах.

Ранее сообщалось о том, что США решили предоставить Турции боеприпасы для операции в Идлибе.