Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 837

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции скончались 837 человек, заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.

«На сегодня инфицированы 77 635 человек, число больных за сутки выросло на 2107», – цитирует РИА «Новости» Боррелли.

Таким образом общее число зараженных за все время составило в Италии 105,7 тыс человек. Из них скончались 12428 человек. Число выздоровевших достигло 15729 человек.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции и вирусологами и эпидемиологами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении России помочь Италии.

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