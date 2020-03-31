Погребинский рассказал о политической ошибке Зеленского

Взгляд
31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...

Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...
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              Погребинский рассказал о политической ошибке Зеленского

                 31 марта 2020, 14:40
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «После такого решения Зеленский будет терять поддержку населения. Он топит себя и открывает перспективу для недовольства тех, кто за него голосовал», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение властей открыть рынок земли на Украине.

              «Команда Зеленского сделала ставку на получение денег от МВФ, а для этого было необходимо принять закон о рынке земли, – напомнил Михаил Погребинский. – Президента запугали коллапсом экономики и дефолтом. И поскольку Зеленский, видимо, ничего не понимает в таких вещах – его убедили в необходимости открыть рынок земли».

              «Хотя есть профессиональное мнение, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт. А вот принятие закона о продаже земли – политическая ошибка Зеленского. Совершенно очевидно, что после такого решения он будет терять поддержку населения. Президент топит себя и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала. Этим воспользуются «Оппозиционная платформа «За жизнь» по главе с Медведчуком и «Батькивщина» во главе с Тимошенко», – спрогнозировал Погребинский.

              «Что касается союза фракции «Слуга народа» с партией Петра Порошенко – он был необходим для голосования в Раде. При этом авторитетные люди, вроде юриста и политолога Андрея Портнова, считают, что Порошенко обменял прекращение уголовного дела на голоса в пользу этого закона. Впрочем, я не уверен в том, что эти обязательства будут выполнены, так как в команде Зеленского есть генпрокурор Ирина Венедиктова, которая настроена довести дело Порошенко до конца», – пояснил политолог.

              Он также предположил, что противники закона вряд ли сейчас выйдут на акции протеста. «В условиях коронавируса люди заботятся о своем здоровье. Потому если и будут какие-то протесты – то не раньше следующего года, когда закон вступит в силу», – заключил Погребинский.

              Напомним, Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых), включая 206 членов фракции «Слуга народа». Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала решение 23 голосами, фракция «Голос» – 13, депутатская группа «Доверие» – 12, внефракционные депутаты – пятью голосами.

              Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина». 35 парламентариев во время голосования отсутствовали.

              В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита.

              В то же время лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Зеленского и депутатов Верховной рады в «сдаче» 72% территории Украины «зарубежным мошенникам». Она пообещала «вернуть землю украинцам» и привлечь к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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