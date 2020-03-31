Оперштаб Москвы назвал процент заболевших коронавирусом детей

Только 5% среди новых заболевших – дети, сообщил оперативный штаб Москвы.

В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев заболевания.

«Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% –от 18 до 40 лет. Еще 20% – люди старше 65 лет и примерно 5% – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», – сообщает Telegram-канал оперштаба.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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