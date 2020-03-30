Симоньян призвала «богатых людей» помочь больницам на фоне коронавируса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась «богатым людям» с призывом помочь обеспечить городские больницы необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

«Дорогие богатые люди! Эпидемия еще не началась, но в городских больницах уже заканчиваются годовые запасы средств дезинфекции, одноразовых халатов, масок, перчаток, защитных костюмов «как у Путина» (там, где такие вообще были)», – написала Симоньян в Telegram.

По ее словам, «это все сейчас сложно, но можно», в частности у перекупщиков, «за большие деньги».

Симоньян призвала купить и отправить все необходимое в роддом или больницу родного города.

«Обеспечить одну городскую больницу на месяц вот этим элементарным стоит примерно 5 млн рублей. Дешевле, чем неделя в Куршевеле», – добавила она.

Ранее Симоньян заявила, что человечеству после пандемии коронавируса стоит задуматься, что делать, когда появятся другие неизвестные и значительно более смертельные виды.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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