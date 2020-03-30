Путин поручил жестко пресекать монопольное взвинчивание цен на фоне коронавируса

Российский лидер Владимир Путин дал новые поручения кабмину и министерствам в связи с распространением коронавируса. В частности, глава государства поручил жестко пресекать любые факты спекуляции и монопольного взвинчивания цен.

На совещании с полпредами президент призвал контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные товары, сообщается на сайте президента.

«По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли», – добрил он.

Путин заявил он необходимости полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами.

«У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что правительство пополнит региональные фонды, чтобы у субъектов появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса.

По словам Путина, отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса могут сказаться на бюджетах российских регионов - могут возникать выпадающие доходы.

Также президент поручил кабмину и Минфину сформировать комплекс системных шагов, а также предусмотреть финансирование для устойчивости региональных бюджетов.

Путин призвал не просто детально, а в ежедневном режиме отслеживать экономическую ситуацию в стране.

«До 10 мая власти всех регионов должны завершить передачу налоговым органам информации из ЗАГСов. Это необходимо, чтобы уже с июня, как и говорил в обращении к гражданам страны, начать выплаты семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет включительно», – сказал он.

Одновременно с тем Путин заявил о необходимости оценить возможности коечного фонда России.

«Нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», – отметил он.

Также полпреды президента должны лично контролировать вместе с губернаторами оказание помощи гражданам старше 65 лет.

«Самоуспокоенности быть не должно, только спокойная работа», – подчеркнул российский лидер.

Нужно наладить работу по выявлению граждан, в последние две недели вернувшихся из-за рубежа, установить их контакты и родных, заявил Путин.

«Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях», – поручил президент.

Также по поручению Путина необходимо провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов», – уточнил он.

Президент также отметил, что в России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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