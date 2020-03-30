Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент Владимир Путин.

«Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.

«Обращаюсь и к вам (к полпредам), и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», – сказал президент.

Президент подчеркнул, что принципиальное значение в ситуации с коронавирусом имеет слаженная работа всех уровней, передает ТАСС.

«Обращаю внимание, сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение», – заявил президент.

По его словам, ответом на провокации и злонамеренные домыслы по коронавирусу должна стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и мерах.

«Нам нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы», – сказал Путин.

Он призвал оценить возможности коечного фонда России и поручил свести в единую базу данные о готовности медицины к борьбе с коронавирусом.

«Нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», – сказал Путин.

По его словам, нужно использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать больных из других регионов. При этом кабмину поручено предусмотреть компенсации регионам при размещении на своей территории больных из других субъектов.

«В регионах ситуация с конечным фондом разная, отличается друг от друга, поэтому уже сейчас следует пересмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта федерации. Поручаю правительству в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счет федерального центра», – сказал российский лидер.

Он также поручил развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса в субъектах Федерации.

Президент призвал также обеспечить оперативную регистрацию тест-систем на коронавирус, как отечественных, так и зарубежных, и поручил провести полную инвентаризацию ИВЛ и их готовность к работе.

«Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И, конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию. Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах», – подчеркнул Путин.

По его словам, российские медики показывают «удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину», и их надо поддержать.

«И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно», – сказал Путин.

Он поручил привлечь практикантов и студентов медвузов к этой работе, а также призвал создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с COVID-2019.

Также Путин поручил использовать опыт других стран в борьбе с COVID-2019.

Российский лидер отметил, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. «Береженого бог бережет», – сказал Путин.

Он поручил полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса, а также потребовал наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.

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