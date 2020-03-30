Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса

Российский актер и ветеран боев ММА Олег Тактаров заподозрил в распространении коронавирусной инфекции США.

«Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами. Другое дело, что у меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», – передает «Чемпионат» со ссылкой на Sport24 слова Тактарова.

В воскресенье бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл заявила, что Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД