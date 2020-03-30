Главврач института Склифосовского объяснил важность самоизоляции

Главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков объяснил важность самоизоляции, отметив, что люди до конца не понимают, с чем могут столкнуться.

«Соблюдать карантин очень важно, чтобы эпидемия не распространялась. Сейчас ввели полностью карантинно-самоизолирующие меры на территории Москвы и Подмосковья. С моей точки зрения, это очень правильно, потому что люди до конца не понимают, с чем они могут столкнуться», – передает РИА «Новости» слова Петрикова.

По его словам, горожанам лучше находиться дома и без надобности не выходить. Главврач напомнил, что в Москве и не только большое количество пациентов младше 60 лет находятся на искусственной вентиляции легких.

«Я думаю, что для того, чтобы люди сидели дома, им необходимо хоть раз задуматься о смерти. Они должны понять, готовы ли они с ней встретиться в ближайшее время или нет. Если не готовы, то лучше бы сидели дома и не попадали в больницы. От этого будет легче и населению, и врачам, и всему медперсоналу», – добавил главврач.

Петриков также отметил, что на утро количество больных и их состояние не изменилось. Есть несколько больных в тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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