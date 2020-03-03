Впавший в кому лидер абхазской оппозиции был отравлен

Диагноз кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании – «отравление неизвестным веществом», сообщил источник в медицинских кругах Кубани.

«Отравление неизвестным веществом», – приводит слова источника РИА «Новости». Он добавил, что пока давать какие-то прогнозы сложно.

Напомним, накануне в сочинской больнице Бжанию ввели в медикаментозную кому.

В январе руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в выборах президента республики в марте.

Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но 18 апреля был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Оппозиция утверждала, что Бжанию отравили.