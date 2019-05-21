Загадочная болезнь кандидата в президенты ввергла Абхазию в политический кризис

Один из ведущих политиков Абхазии находится в Москве при смерти из-за отравления тяжелыми металлами и психотропными веществами. Вместе с ним отравлены двое его охранников. По крайней мере, именно так звучат слухи, которые сегодня повторяет вся Абхазия – и которые спровоцировали в республике крупный политический кризис. Что же произошло?

В Абхазии сторонники оппозиции после переговоров с милицией разблокировали трассу из России в Сухум, которую перекрыли в двух местах в ночь с 20 на 21 мая. Тем не менее, оппозиция продолжает настаивать на проведении всеобщей забастовки и иных акций протеста.

Причиной для столь радикальных мер стал отказ парламента республики перенести на осень дату президентских выборов в связи с неожиданной и очень странной болезнью главного кандидата от оппозиции Аслана Бжания. Накануне парламент не набрал требуемых 24 голосов за такое решение (за проголосовали только 14 депутатов). В результате в Сухуме у здания парламента начался митинг оппозиции, собравший несколько сотен человек. На нем случилось два инцидента, попросту драки с участием известных в Абхазии людей. Со слов очевидцев, действующий глава Службы госбезопасности Зураб Маргания ударил депутата Рауля Лолуа, в недавнем прошлом министра внутренних дел, а сотрудник службы безопасности президента Ахра Джопуа ударил бывшего депутата Роберта Яйляна. Всех растащили, но осадок остался: за последние 10 лет еще ни разу президентские или парламентские выборы в РА не проходили относительно спокойно.

Ночью сторонники оппозиции блокировали главную автомобильную трассу Абхазии – Приморское шоссе в двух местах: севернее Сухума у Бзыбского КПП и южнее столицы в селе Тамыш – родном для оппозиционного кандидата Аслана Бжания. Но если позиция жителей Тамыша в целом воспринималась в обществе с пониманием, то перекрытие трассы у Бзыби (то есть между Россией и Сухумом) вызвало негативную реакцию. Сейчас начало курортного сезона, идет серьезная информационная война между курортными регионами России, а также с участием Турции, и блокада трассы в таком критично важном для турпотока месте вызвала раздражение. Президент «Абхазского туристического союза» Анна Калягина уже доложила, что «туристы начали отказываться от поездок в Абхазию». На протестующих с утра пораньше обрушилась волна негатива в соцсетях, а милиция пригрозила возбудить уголовные дела. В итоге к середине дня блокада у Бзыби была снята, но оппозиция грозит продолжить акции.

Президентские выборы в Абхазии назначены на 21 июля этого года. Разгар курортного сезона – не самое удачное решение, но соответствующее Конституции. Действующий президент Рауль Хаджимба неоднократно заявлял о своем желании переизбираться на новый срок, а объединенная оппозиция делала ставку на Аслана Бжания, депутата парламента, в прошлом председателя Службы государственной безопасности и бизнесмена. Но политическая жизнь Абхазии – это вечный хаос. В результате на выборах почти наверняка появятся еще кандидаты, например, Астамур Тарба (еще один бывший глава СГБ) и Шамиль Адзынба, да и еще кто-нибудь.

И тут случилось нечто странное. Аслан Бжания в своем время был успешным бизнесменом, он владеет недвижимостью в Москве и Сочи, а с переходом на госслужбу передал управление делами бизнеса сыну. Но он все равно много времени проводит в своем доме в Сочи. Там он и его два его охранника – Леван Бжания и Кясоу Дарсалия 16 апреля были экстренно госпитализированы в связи с неизвестной инфекцией (сперва говорили о вирусной пневмонии, но делали это как-то неубедительно и пряча глаза).

Сочинские врачи не смогли поставить диагноз, и на следующий день Аслана Бжания срочно доставили в Москву, в ГКБ имени Буянова на Бакинской улице в отделение неврологии. Московские врачи, оказывавшие первую помощь Аслану Бжания, утверждают, что вероятность летального исхода во время перелета из Сочи была «весьма высокой». 21 апреля в больницу имени Склифосовского в аналогичном состоянии и с аналогичными симптомами доставили и двоих его охранников. С тех пор почти три недели какая-либо информация о состоянии кандидата от оппозиции отсутствовала.

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16 мая в абхазском парламенте прошло экстренное совещание, посвященное состоянию здоровья Аслана Бжания, поскольку с выборами надо что-то решать. На совещании присутствовали министр здравоохранения Тимур Цахнакия, глава СГБ Зураб Маргания, генпрокурор Зураб Ачба и его заместитель Эшхоу Какалия. Глава Минздрава доложил, что он отправлял запрос в Москву, но получил в ответ письмо за подписью своего российского коллеги Вероники Скворцовой, что «в соответствии с нормами статьи 13 Федерального Закона РФ «Об охране здоровья граждан», факт обращения гражданина, нахождения его в медицинской организации и диагноз составляют врачебную тайну. Не допускается разглашение врачебной тайны без согласия пациента». Согласие или несогласие Бжания в его нынешнем состоянии выразить не может. То есть информации нет и не будет. Было предложено создать специальную группу из сотрудников прокуратуры, которую командируют в Москву для проведения доследственной проверки совместно с Генпрокуратурой России.

Ситуацию взорвало выступление парламентария Руслана Табагуа. Он озвучил результаты анализов Аслана Бжания, сделанных по просьбе его родственников в Германии в Мюнхене в лаборатории NY Hofe на Нимфенбургер штрассе, 10. В этом офисном здании расположена головная контора лаборатории и клиники кардиологии и глазных болезней (почему глазных – см. ниже) за подписью четырех докторов медицинских наук, двух профессоров медицины и специалистов в области кардиологии и общей терапии.

«Повышенные показатели ртути в крови (3,2 мкг/л), повышенные показатели алюминия в моче (138 мкг/л) при референсных значениях (норма) до 35 мкг/л, повышенные показатели кадмия (1,4 мкг/л) и повышенные показатели бензиодиазепинов (307 мкг экв/л)». Особо подчеркивается, что эти анализы были взяты у Аслана Бжания после уже двух процедур очистки крови (плазмоцитофарез) – напротив больницы имени Буянова в Москве на другой стороне Бакинской улицы расположена специфическая станция переливания крови. Это означает, что на момент госпитализации превышения допустимого уровня тяжелых металлов в крови Аслана Бжания были не просто огромными, а запредельными, и выжил он только усилиями врачей. Как в древней врачебной «черной» шутке: «в вашей ртути напополам с кадмием крови не обнаружено».

Ртуть, алюминий в 3,5 раза выше нормы, кадмий – этого уже достаточно, но бензиодиазепины? Это не только сильнейшие наркотики, но и агрессивные психотропные препараты.

На следующий день в 8 утра (сверхъестественное для абхазской «пляжной политики» время) Общенациональное движение по защите государственности (то есть объединенная оппозиция) выпустило обращение к гражданам Абхазии, в котором обнародовало данные из медкарты одного и охранников – Левана Бжания, также полученные от родственников. Там говорится, что возможность инфекционного заболевания была исключена. В заключении иммунолога от 26.04.2019, то есть в Москве уже, сказано: «Нельзя исключить аутоиммунное поражение и отравление неизвестными веществами». Рекомендованы анализ на тяжелые металлы и консультация токсиколога. Ярко выражено токсическое поражение зрительного нерва». Токсическое поражение зрительного нерва, помимо всего прочего, вызывают свинец и мышьяк. Видимо, у Аслана Бжание тоже проблемы со зрительным нервом, отсюда и обращение в немецкую клинику, которая занимается в том числе и офтальмологией.

Все это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Первыми среагировали односельчане Аслана Бжания из села Тамыш. Бжания – абжуец, то есть принадлежит к специфической абхазской национальной группе, проживающей в основном в Очамчирском районе. Именно тамышцы первыми и пришли к зданию парламента республики требовать проведения расследования обстоятельств болезни Аслана Бжания и его охранников и переноса выборов на осень. «Мы, жители села Тамыш, считаем, что на жизнь нашего односельчанина Аслана Бжания покушались. Путем отравления его пытались убрать с политической арены. Использование подобных методов пришло извне. А то, что кроме простого народа, все остальные отмалчиваются, как будто ничего и не произошло, еще раз доказывает, насколько у нас все плохо». Попутно, кстати, высказывался и вполне здравый экономический аргумент: проводить выборы в разгар туристического сезона как минимум странно, хотя еще ни разу внутренние абхазские обстоятельства никого из российских туристов не затронули. Всякое бывало, но только не это.

В Москву в понедельник 20 мая должна была прибыть та самая комиссия из Сухума, которая будет пытаться добиться от российского Минздрава нарушения Конституции и Уголовного кодекса РФ и совместно с прокуратурой разобраться в состоянии здоровья главного оппозиционного кандидата на пост президента Абхазии. Генпрокурор Зураб Ачба пообещал, что с 20 числа комиссия должна приступить к работе в Москве. В теории это возможно, поскольку почувствовал Аслан Бжания себя плохо на территории России, в Сочи, и местный суд по обращению членов семьи может вынести решение о частичном снятии врачебной тайны. И если это отравление сразу и тяжелыми металлами, и психотропными препаратами (а все к тому идет), то будет возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство общественно опасным способом (охранники тоже отравились, значит мог и пострадать другой обслуживающий персонал) и нанесения тяжкого вреда здоровью.

Первым результатом работы этой группы в Москве стало заявление спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия. На совещании в Сухуме во вторник он заявил, что «сегодня к нам поступило официальное врачебное заключение врачей... Оно исключает факт отравления».

Кварчия не тот человек, который должен озвучивать подобную информацию, да он и не предъявил никаких документов. Скорее всего, это фальстарт. Если командированная в Москву группа получила какие-то заключения, опровергающие версию родственников Аслана Бжания, то озвучивать ее должен генпрокурор Зураб Ачба или министр здравоохранения Тимур Цахнакия. Пока что заявление Кварчия может только дополнительно завести людей, поскольку уже стали распространяться слухи об «отравлении паленым алкоголем», как будто Бжания не мог обеспечить себя качественными напитками.

Эта версия, кстати, укладывается и в данные о токсическом поражении зрительного нерва, поскольку первое, что приходит в голову при этом диагнозе – это этанол.

Но все это не отменяет немецких анализов и, в первую очередь, психотропных препаратов и тяжелых металлов. Пока не будет подробно разъяснено, что же все-таки произошло, доверия к заявлению Кварчия, при всем уважению к известному ученому-историку, не будет.

Президент Рауль Хаджимба пока реагирует в примирительном духе. Он призывает всех «посочувствовать» Аслану Бжания и его семье и не перегревать ситуацию, пока нет точных данных о происшедшем. Он провел заседание Совета безопасности, на котором сообщил, что имел телефонные разговоры с отдельными представителями правоохранительных органов и Совета безопасности РФ, которые обещали всяческое содействие в расследовании обстоятельств болезни Аслана Бжания.

В то же время президент Хаджимба намекает, что источник отравления может находиться в среде самих оппозиционеров (если это вообще отравление). Дословно вчера 20 мая это звучало так: «Мы хорошо знаем о встречах, которые проводились и в стенах парламента с отдельно взятыми депутатами, и в кругу оппозиции. Знаем о баталиях, перераставших в драки по данному вопросу. Попытки сгладить ситуацию ни к чему не привели вплоть до времени якобы отравления господина Бжания. Сегодняшние моралисты до последнего очень жестко были настроены против кандидатуры Бжания, занимаясь поиском альтернативной фигуры. Разве мы с вами об этом не знаем? Обществу хорошо известно о попытках выдвинуть в этом процессе новых людей взамен Бжания, и их фамилии назывались, эти фамилии обсуждались на фамильных сходах».

А вот отдельные представители оппозиции делают акцент на том, что дело не только в Аслане Георгиевиче Бжания, а в том, что «выдвинем другого – его тоже отравят». То есть ситуация переросла в классическое обвинение друг друга без каких-либо доказательств.

Сейчас невозможно спрогнозировать, как будут развиваться события. Скорее всего, следующий всплеск придется на тот момент, когда будут обнародованы какие-либо новые данные о состоянии здоровья Аслана Бжания и его телохранителей. Но в то же время вопрос о проведении президентских выборов 21 июля остается подвешенным, поскольку неясно, сможет ли он в них участвовать. Тут стоит немного переждать и пожелать Аслану Георгиевичу здоровья. Неприятно это все и очень, очень странно.