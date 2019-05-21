Версия об отравлении главы оппозиции Абхазии опровергнута

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия в ходе совещания в Сухуме рассказал об официальном заключении врачей по госпитализации лидера оппозиции Аслана Бжании в Москве.

«К нам поступило официальное врачебное заключение врачей... Оно исключает факт отравления», – сказал Кварчия, передает ТАСС.

Оппозиция в Абхазии требует перенести с 21 июля на осень выборы главы государства, так как основной кандидат на пост президента от оппозиционного блока Аслан Бжания был госпитализирован в Москве. По мнению представителей оппозиции и членов семьи, Бжания мог быть отравлен. Генпрокуратура начала проверку этой информации.

20 мая оппозиция в Абхазии объявила бессрочную «акцию неповиновения» у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента.

При этом президент республики Рауль Хаджимба заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти.