Оппозиция Абхазии объявила чрезвычайное положение в стране

Вскоре всю Абхазию охватят акции протеста, заявила местная оппозиция, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме.

Оппозиция после решения парламента не переносить выборы президента объявила бессрочную акцию и потребовала, чтобы к митингующим вышел президент Рауль Хаджимба. Затем оппозиционеры потребовали отставки главы государства, передает РИА «Новости».

18 апреля оппозиционный кандидат на пост главы государства депутат Аслан Бжания в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Оппозиция заявила, что Бжания был отравлен, и потребовала перенести выборы на осень.

Глава городского отделения партии «Амцахара» Мизан Зухба сообщил, что «в стране объявлены акции общегражданского неповиновения и чрезвычайное положение».

По его словам, «работники общественного транспорта объявляют забастовку», будут «перекрыты мосты и дороги по республиканской трассе».

«Заблокирован проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района», – заявил Зухба, слова которого приводит ТАСС.

Речь идет о перекрытии двух участков трассы к Сухуму.

Генпрокуратура Абхазии заявила, что любые призывы к свержению госвласти и проведение незаконных акций повлекут ответственность.

МВД Абхазии призывает граждан не препятствовать работе госорганов и не мешать жизнедеятельности, в том числе туристов.

Редакция абхазского телеканала опровергла заявление оппозиции о том, что Хаджимба в эфире сказал, что не намерен выходить к митингующим.