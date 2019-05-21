Президент Абхазии заявил о попытках оппозиции захватить власть

Президент республики Рауль Хаджимба заявил, что действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти.

«Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики Абхазия. Однако действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. <...> Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность», – сказано в обращении президента Абхазии на его сайте.

По информации ТАСС, представители оппозиции заблокировали участок трассы, ведущей от грузино-абхазской границы к Сухуму. Позже проезд был разблокирован.

«Участок центральной трассы в селе Тамыш Очамчырского района разблокировали во вторник. Сначала трассу [в Очамчырском районе, ведущую от грузино-абхазской границы к Сухуму] блокировали в районе поста ГАИ, затем переместились к трассе напротив сельской школы. В акции участвовали до 60 человек», – сказал собеседник агентства.

Согласно последним данным, на площади перед парламентом собрались около 300 человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти к митингующим не выходят, за общественным порядком следит милиция.

Данные акции протеста в Сухуме уже начали сказываться на турпотоке в Абхазию.

«Уже с утра коллеги звонят и пишут, что начались отмены броней. Хотя в принципе предпосылок к этому нет. Я уверена, что все вопросы решатся, и все будет спокойно и тихо», – отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что те туристы, которые часто ездят в Абхазию, понимают, что подобные протесты касаются только жителей страны.

«То есть мы не устраиваем никакие массовые беспорядки, максимум – самое страшное – это перекрытие трассы. Но и это все отражается на экскурсионных маршрутах», – сказала Калягина.

Напомним, оппозиция потребовала перенести с 21 июля на осень выборы президента, так как основной кандидат на пост главы республики от оппозиционного блока Аслан Бжания был госпитализирован в Москве. По мнению представителей оппозиции и членов семьи, Бжания мог быть отравлен. Генпрокуратура начала проверку этой информации.

20 мая оппозиция в Абхазии объявила бессрочную «акцию неповиновения» у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента.