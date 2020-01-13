Лидер оппозиции Абхазии объявил о намерении баллотироваться на пост президента

Руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в выборах президента республики в марте.

«Да, я намерен баллотироваться на выборах президента в марте», – передает его слова «Интерфакс».

Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но 18 апреля был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Оппозиция заявила, что Бжанию отравили. Вместо него на выборах был выдвинут руководитель партии «Амцахара» (Родовые огни) Ахас Квициния.

В воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Перед этим Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов, постановив назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

Бжания пообещал, что все права Хаджимбы будут соблюдены в полной мере.

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