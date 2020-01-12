Лидер оппозиции Абхазии предсказал судьбу экс-президента республики

Права президента Абхазии Рауля Хаджимбы после отставки будут соблюдены в полной мере, заявил лидер оппозиции Аслан Бжания.

«Наш закон будет в полной мере защищать интересы экс-президента Хаджимбы. Экс-президенту положены, насколько я помню, определенные гарантии: охрана, доступ в парламент, привилегии», – приводит слова лидера абхазской оппозиции ТАСС.

Тем временем премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прокомментировал возможность исполнения им обязанностей главы республики до выборов нового президента Абхазии.

«Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер-министру. А если премьер отказывается – то спикеру [парламента]. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это», – сообщил Бганба.

Позднее бывший премьер-министр республики, председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба сообщил, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба продолжит исполнять свои обязанности после отставки президента Рауля Хаджимбы и будет осуществлять подготовку к новым выборам, которые состоятся 22 марта.

«Мы договорились, что Бганба будет продолжать [исполнять] свои обязанности в качестве премьер-министра и все готовить к выборам 22 числа», – сказал Шамба.

Напомним, в воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

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