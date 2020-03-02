Кандидата в президенты Абхазии ввели в кому в сочинской больнице

В больнице города Сочи ввели в медикаментозную кому кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию, сообщил источник, приближенный к политику.

«Аслан Бжания введен в медикаментозную кому», – передает его слова РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Бжанию доставили в одну из больниц города Сочи. Утверждалось, что причиной является плохое самочувствие и рвота.

Позже и.о. президента Абхазии Валерий Бганба в телефонном разговоре с заместителем секретаря Совета безопасности Рашидом Нургалиевым попросил Москву проверить обстоятельства госпитализации Бжании, передает ТАСС.

«Валерий Бганба попросил Рашида Нургалиева оказать содействие российской стороной по линии министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов РФ для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией А. Бжании», – говорится в заявлении кабмина Абхазии.

В январе руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в выборах президента республики в марте.

Бжания собирался участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, но 18 апреля был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Оппозиция утверждала, что Бжанию отравили.

12 января Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов, постановив назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.