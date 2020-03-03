Volkswagen решила отказаться от автомобилей на природном газе

Компания Volkswagen прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG и переходит на выпуск электромобилей, заявил директор по развитию Volkswagen Франк Вельш.

В интервью газете Handelsblatt он заявил, что выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но «новых поколений этих автомобилей уже не будет».

Отмечается, что уже через пять лет в Европе будет введен новый экологический стандарт «Евро-7», и Volkswagen, судя по заявлениям Вельша, не планирует заниматься модернизацией двигателей на газомоторном топливе, передает Deutsche Welle.

Вельш подчеркнул, что легковые автомобили на газомоторном топливе не востребованы покупателями. По его словам, спрос и в будущем расти не будет, поэтому Volkswagen решил сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей.

Кроме того, спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием стремительно падает. За 2019 год в Германии были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4% меньше, чем годом раньше. Это 0,2% от общего числа продаж.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, а также увеличить субсидии из бюджета на покупку электромобилей для каршеринга и такси.