За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек

Более 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Число смертельных исходов выросло на 3 тыс. 159, передает ТАСС.

Всего в мире зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, из них 324 тыс. 343 – в Европе, 101 тыс. 462 – в Западно-Тихоокеанском регионе, 100 тыс. 314 – в Южной и Северной Америках.

Умерли 26 тыс. 494 человека: 18 тыс. 740 – в Европе, 3 тыс. 592 – в Западно-Тихоокеанском регионе, 1 тыс. 485 – в Южной и Северной Америках.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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