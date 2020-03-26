Актер из «Клана Сопрано» стал жертвой коронавируса

Американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди», умер в возрасте 69 лет от осложнений на фоне коронавируса, сообщают СМИ.

Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons сообщила в четверг о смерти актера, пишет Mirror.

Драматург Джек Канфора сообщил, что Марк Блум умер утром в четверг от коронавируса.

Коронавирус обнаружили уже у многих известных людей: спортсменов, музыкантов и актеров. Так, актриса Ольга Куриленко, как и Том Хэнкс, уже вылечились от коронавируса. Также коронавирус обнаружен у певца Пласидо Доминго, актера Идриса Эльбы, писателя Бориса Акунина.

От коронавируса умер бывший руководитель мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

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