У сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус

В аппарате правительства России проверяют сотрудника, возможно заболевшего коронавирусом, он на карантине, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно заболевшего новой короновирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что контактировавшие с сотрудником аппарата правительства, у которого возможен коронавирус, взяты под наблюдение, помещения дезинфицированы, передает РИА «Новости».

Напомним, в России число заразившихся выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случая.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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