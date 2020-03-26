В ГИБДД решили отменить штрафы за нарушение сроков регистрации авто

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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За поддержку семей с детьми заплатят богатые

Россия вводит налоги на богатыхФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Целый набор антикризисных мер озвучил президент России Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса оказалась сенсационной. Речь идет о двукратном снижении страховых взносов, что серьезно снизит расходы бизнеса. И что важно, это не временное, а постоянное решение. Еще одно справедливое решение – вводятся налоги на богатых, за счет которых будет оплачена поддержка населения.  Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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    Коронавирус взял россиян в заложники

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

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          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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              В ГИБДД решили отменить штрафы за нарушение сроков регистрации авто

              26 марта 2020, 12:34

              Текст: Алексей Дегтярев

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              ГИБДД из-за коронавируса на время отменит санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей, заявили в ведомстве.

              «От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», – сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

              ГИБДД также минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг.

              «Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места», – уточнили в пресс-центре МВД.

              Ранее в правительстве сообщили, что в России не станут штрафовать за просрочку платежей по электроэнергии менее чем на три месяца во время вынужденного карантина.


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