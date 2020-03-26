В России не будут штрафовать за долги по электричеству сидящих на карантине

В России не станут штрафовать за просрочку платежей по электроэнергии менее чем на три месяца во время вынужденного карантина, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

«Мы уже выпустили постановление правительства, соответствующее, которое ... обязывает сбытовые компании не взимать какие-то дополнительные штрафы и пени для потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев», – пояснил Грабчак, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в случае, если люди уходят на вынужденный карантин и не могут заплатить за электричество, то к ним не будут применяться штрафы и пени.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Позже он подписал соответствующий указ.