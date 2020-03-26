Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о состоянии матери Людмилы Нарусовой, сенатора от Республики Тыва, которая была госпитализирована в больницу в Коммунарке.

Собчак рассказала в Telegram, что тест Нарусовой на коронавирус отрицательный, «диагноз – пневмония».

«Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома (...) Столько обид было эти недели», – добавила телеведущая.

Ранее она сообщила, что ее мать находится в Коммунарке, накануне у нее поднялась температура.

«Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже две недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», – рассказывала Собчак.

Напомним, Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке, так как общалась с прибывшими из-за границы. Позже председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Нарусова сама приняла решение самоизолироваться.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Число заразившихся в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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