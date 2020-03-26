Сенатора Нарусову госпитализировали в Коммунарку

Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке, так как общалась с прибывшими из-за границы.

Нарусова обратилась в одну из больниц столицы, оттуда ее увезли в специализированную клинику в Коммунарке, сообщает «Пятый канал».

В данный момент сенатора проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

Позже председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Нарусова сама приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, так как общалась с людьми, приехавшими из-за границы, передает РИА «Новости».

По его словам, Нарусова не присутствовала в Совфеде со вторника.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Нарусова в телефонном разговоре с ним утром в четверг не жаловалась на здоровье, «она была бодрая, обсудила (...) рабочий вопрос текущий», передает ТАСС.

Нарусова – сенатор от Республики Тыва, вдова экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака, мать телеведущей Ксении Собчак.

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Напомним, в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. Затем мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

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