В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных ограничениях на фоне коронавируса, в частности, это касается работы культурно-развлекательных учреждений.

Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

«Временно приостановить (...) Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», – говорится в указе.

Таким образом, власти полностью запретили проведение в Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

При этом Собянин сообщил в своем личном блоге, что магазины, банки и службы быта, расположенные в торгово-развлекательных центрах в Москве, остаются открытыми.

«В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений», – уточнил он.

Кроме того, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Дополнительные ограничительные меры вступают в силу со среды, 25 марта. Подчеркивается, что эти ограничения «замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней».

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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